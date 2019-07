NEuhaus : Gitarrenkurs für Anfänger

von svz.de

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Sie wollten schon immer Gitarre spielen, gemeinsam musizieren, vielleicht auch Noten lernen? Christine Abrahamsen gibt dazu einen Kurs in der Zeit vom 3. September bis zum 1.Oktober, jeweils an fünf Abenden von 19 bis 20.30 Uhr, im Haus des Gastes, Am Markt 5, Neuhaus.

Dabei wird sich die Kursleiterin nach den Wünschen der Teilnehmenden richten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich! Anmeldung bei Petra Dittmer, unter Telefon 038841 20979.