Hagenow : Gisela Schwarz jetzt Fraktionsvize

von cihd

06. November 2018, 10:04 Uhr

Die Hagenowerin Gisela Schwarz ist neue stellvertretende Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion. Dazu bestellten sie die Mitglieder des Kreisverbandes Ludwigslust-Parchim am Wochenende einstimmig auf einer Klausurtagung in Golchen. Die Funktion musste neu besetzt werden, nachdem der frühere Vize Stefan Sternberg an die Verwaltungsspitze des Kreises wechselte. Gisela Schwarz war 14 Jahre lang Hagenower Bürgermeisterin und stand dem Kreistag bereits als Präsidentin vor.