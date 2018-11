Arbeitsmarkt : Gegen den Trend: Arbeitslosigkeit leicht gestiegen

Hagenow bei 5,2 Prozent, Ludwigslust mit einer Quote von 5,4. Zahl der offenen Stellen in der Region bleibt weiter hoch

von Mayk Pohle

01. November 2018, 09:36 Uhr

Landesweit ist die Arbeitslosigkeit im Oktober leicht gesunken, für die Geschäftsstellen Hagenow und Ludwigslust gilt das jedoch nicht. Es gab einen geringfügigen Anstieg auf 5,2 Prozent für den Hagenower Bereich und 5,4 Prozent für die Ludwigsluster Geschäftsstelle. Für den Landkreis galt zum Stichtag eine Quote von 5,4 Prozent. Damit hat der Kreis die niedrigste Quote im Land. Verantwortlich für den Anstieg sind vor allem Probleme, die sich aus dem Auflösen einer Transfergesellschaft (Stichwort Meßwandler) in Ludwigslust ergeben haben. Dort haben längst nicht alle Betroffenen wieder Arbeit gefunden. Es gab aber auch einige Entlassungen im Bereich der Landwirtschaft, hier zeigen sich laut Geschäftsstellenleiterin Marion Braun die Auswirkungen der schlechten Ernten nach dem extremen Wetter. Das positive Gegenbeispiel erlebe die Grevesmühlener Region. Dort sorgte das gute Wetter an der Ostseeküste für eine Saisonverlängerung. Das Ergebnis lässt sich an der dortigen Arbeitslosenquote ablesen, die bei 4,6 Prozent Ende Oktober lag. An diesen Wert kommen Hagenow und Ludwigslust derzeit nicht heran.

Insgesamt, so Braun, sei die Lage auf dem Arbeitsmarkt in der Region aber weiterhin sehr gut. Der Hagenower Bereich verzeichnete im Oktober 231 Zugänge an Stellen, in Ludwigslust waren es 92. Damit boten die Geschäftsstellen mit dem Stichtag 524 offene Stellen in Ludwigslust und 1030 im alten Kreis Hagenow an. Dringend gesucht würden beispielsweise Kraftfahrer, aber auch Angestellte für Hotels. Schwer auf der Suche sind aber auch Zeitarbeitsfirmen, begehrt sind Arbeitskräfte im sozialen Bereich, besonders in den Bereichen Krankenhaus und Pflege.

Die Bundesagentur mahnt daher Arbeitslose immer wieder, jede gebotene Chance zu Qualifizierungen zu nutzen, das steigere die Chancen.