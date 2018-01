Ganz Vellahn in Party-Stimmung

Straßenkarneval des VCC mit neuen Ideen und traditionellen Angeboten

von Tilo Röpcke

29. Januar 2018, 08:00 Uhr

Die spinnen, die Vellahner. Mit einem Augenzwinkern ist es anders wohl nicht zu erklären, was die Karnevalsverrückten Jahr für Jahr auf die Beine stellen, um ihr Dorf in eine einzige Partymeile zu verwandeln. Ausgelassen feiernde Kinder, Jugendliche, Männer und Frauen, ob nun bunt verkleidet beim Umzug oder jubelnd sowie kleine Häppchen und hochprozentige Getränke austeilend am Straßenrand. Und mittendrin war am vergangenen Sonnabend auch Doreen Kajewski mit ihren stimmgewaltigen und bestens gelaunten Freundinnen, die in diesem Jahr als originell verkleidete Frösche durch Vellahns Straßen zogen.

„Ursprünglich waren wir beim Straßenkarneval für den Ausschank auf dem Festplatz zuständig. Doch irgendwann wollten auch wir ein Bestandteil des bunten Umzuges sein“, berichtet Ilka Haarbach-Werner im Gespräch mit SVZ. Seitdem bereicherten die acht Frauen aus Vellahn und Umgebung den legendären Umzug bereits als Schafe, Waldfeen, Bienen oder mit venezianischen Kostümen.

