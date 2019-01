Gallin: Einbrecher stahlen Schmuck und Bargeld

von svz.de

28. Januar 2019, 11:33 Uhr

In Gallin sind am Samstagabend Einbrecher in zwei Einfamilienhäuser eingedrungen. In einem Fall stahlen die Täter Bargeld und Schmuck, der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat an den Tatorten Spuren gesichert. Zudem wurde bekannt, dass die Unbekannten vermutlich in beiden Fällen durch unverschlossene Seitentüren in die Häuser gelangten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut drauf hin, dass bei Abwesenheit und zur Nachtzeit alle Haus- und Kellertüren unbedingt verschlossen werden sollten.