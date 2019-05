Volzrade : Gärten im Landkreis laden ein

von Mayk Pohle

31. Mai 2019, 08:09 Uhr

Elisabeth Neufeld-Picciani vom Gutshaus in Volzrade gehört mit ihrem Gartenlabyrinth (Foto) zu den 35 offiziellen Gastgebern der Aktion offene Gärten im Landkreis. Die Veranstaltung findet sonst eigentlich am 2. Juniwochenende statt. Das hätte aber in diesem Jahr mit dem Pfingstfest kollidiert. Die Einladung zu den offenen Gärten wird landesweit durch einen gleichnamigen Verein koordiniert. Der Garten am Gutshaus steht am 1. und 2. Juni von 10 bis 18 Uhr den Besuchern offen.