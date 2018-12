Lobetal : Für Treue ausgezeichnet

von Franca Niendorf

12. Dezember 2018, 10:59 Uhr

Im feierlichen Rahmen hat die Geschäftsleitung der Pflegeeinrichtung in Lobetal zahlreichen Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre Loyalität gedankt. „Für die soziale Arbeit in der Altenhilfeeinrichtung ist Motivation, Erfahrung und Know-How der langjährigen Mitarbeiter der Grundstein des Erfolgs“, so Geschäftsführer Norbert Zobel. „Deshalb sind wir stolz auf so ein starkes Team zurückgreifen zu können.“ Mitarbeiter-Bindung sei dort ein wichtiges internes Thema, denn sie gewährleiste Kontinuität und Stabilität und trage damit in hohem Maße zur Zufriedenheit der gut 300 Senioren bei. Insgesamt wurden 19 Mitarbeiter aus verschiedenen Arbeitsbereichen ausgezeichnet, die seit 5, 15, 30 und 35 Jahren in Lobetaler Diensten stehen.