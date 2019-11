Zarrentin : Für mehr Artenvielfalt in der Natur

Infoveranstaltung im Pahlhuus für landwirtschaftliche Betriebe, Unternehmen und Privatpersonen

14. November 2019, 05:00 Uhr

Die Auftaktveranstaltung im Projekt „Biodiversitätsfördernde Maßnahmen in der Landwirtschaft“ findet am Freitag, dem 15. November, um 10 Uhr im Pahlhuus, Wittenburger Chaussee 13, in Zarrentin am Schaalsee statt. Referenten sind unter anderem der Naturschutzberater Arne Bilau vom Ökoring im Norden e.V. und Achim Schäfer von der Universität Greifswald.

Die etwa vierstündige Veranstaltung richtet sich sowohl an landwirtschaftliche Betriebe, als auch an Unternehmen und Privatpersonen, die sich für mehr Biodiversität in den Unesco-Biosphärenreservaten Schaalsee und Elbe in Mecklenburg-Vorpommern einsetzen möchten. Kurzentschlossene melden sich bitte so schnell wie möglich unter Telefon 038851/302-66 bei Katharina Possitt an. Vor Ort ist für die Pausenversorgung und Getränke eine Pauschale in Höhe von 15 Euro zu entrichten. Die Anmeldung ist ab 9.30 Uhr geöffnet.