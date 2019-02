Zarrentin : Frühstück für die Frauen

von svz.de

20. Februar 2019, 08:11 Uhr

Die Zarrentiner Wählergemeinschaft „Bürgernahe für Bürgernähe“ lädt die Frauen von Zarrentin und aus den Ortsteilen zum Frauenfrühstück ein.

Die zwölfte Veranstaltung dieser Art findet am Sonntag, 10. März, in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr im Fischhaus in Zarrentin statt.

Der Kartenvorverkauf für die auf 50 Teilnehmer begrenzte Veranstaltung findet im Tee- und Geschenkestübchen und bei Angelbedarf und Post statt. Bürgermeister Klaus Draeger informiert auch über aktuelle Fragen der Kommunalpolitik.