Boizenburg : Frauen beim Frühstücken

von svz.de

14. November 2018, 15:07 Uhr

Ein ganz besonderes Frühstück findet am Sonnabend, dem 17. November, in Boizenburg statt. Treffen sich doch einmal aufs Neue Frauen am Morgen in der Pausenhalle der Regionalen Schule „Rudolf-Tarnow“. Hierbei sollen sie sich in der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr neben den alltäglichen Themen unter dem Motto „Ausgebrannt – neu entflammt“ unterhalten. Hierzu wird Britta Broocks aus Schwerin referieren.

Am Thema interessierte Frauen aller Altersgruppen sind herzlich eingeladen. Die im ganzen Land stattfindenden überkonfessionellen Frühstückstreffen wollen hierbei ein Forum bieten, wo Frauen über Glaubens- und Lebensfragen miteinander ins Gespräch kommen können.

Wegen der Planung wird um eine verbindliche Anmeldung jeweils ab 19 Uhr bei Valerie Hauser unter Telefon 038847/33 721, Mobilfunk 01520/74 57 485 oder per e-Mail an fam.zerbst@web.de gebeten.