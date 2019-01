Boizenburg : Fotos vom Heidesand und Ostseestrand

von svz.de

22. Januar 2019, 10:39 Uhr

Mit neuen Veranstaltungen bereichern das Unesco-Biosphärenreservat Schaalsee und das Unesco-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe M-V das Programm im Monat Februar. Los geht es am Dienstag, 5. Februar, um 19 Uhr mit der Multivisionsshow „Vom Heidesand zum Ostseestrand“.

Die vier Fotografen Alexandra und Dirk Morawski sowie Tanja und Wolfgang Reichenbächer präsentieren in einer rund 50-minütigen Multimedia-Show Fotos und Videosequenzen von ihren Touren zwischen der Lüneburger Heide und der Ostsee.

Veranstalter ist das Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe, Treffpunkt ist der Medienraum EinFlussReich, Am Elbberg 8-9, in Boizenburg. Weitere Infos: Tel. 038851 3020, www.elbetal-mv.de.