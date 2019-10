Wittenburg : Flohmarkt bei 20 Grad

Schönes Herbstwetter bescherte der Sonntags-Börse großen Besucherandrang

von Tilo Röpcke

14. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Ob nun Haushaltsartikel, Kinderkleidung, Werkzeuge oder Schallplatten: Auf dem monatlichen Trödel- und Flohmarkt am Wittenburger Alpincenter gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Dabei spielte sowohl den Händlern als auch Besuchern am gestrigen Sonntag das relativ gute Wetter voll in die Karten. Stellenweise strahlender Sonnenschein mit Temperaturen, die deutlich an der 20-Grad-Marke kratzten, bescherte der Sonntags-Börse den gewohnt großen Besucheransturm.

„Nur der frühe Vogel fängt den Wurm“ ist nicht nur ein allseits bekannter Spruch, sondern gilt insbesondere beim Wittenburger Flohmarkt. Schließlich reisen die ersten erfahrenen Schnäppchenjäger bereits vor 7 Uhr in der Frühe zum Alpincenter an, um ihr Fahrzeug möglichst dicht am weitläufigen Areal der Sonntagsbörse parken zu können. Nicht wenige Anhänger des Trödelmarktes nutzen nämlich ihre exponierte Parksituation, um zwischenzeitlich ihre „Beutestücke“ im Auto abladen zu können.