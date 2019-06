Boizenburg : Flohmarkt an der Schule

von svz.de

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Es sei viel zu schade, dass sich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung daran erfreuen kann. Dieser Meinung ist Silvia Fechner, wenn sie über das Schulfest mit Flohmarkt an der Förderschule in Boizenburg spricht. So viel Aufwand hätten alle Beteiligten um die Schulleiterin für die Organisation betrieben. Außerdem ist der integrierte Flohmarkt mittlerweile so groß geworden, dass jeder Interessent dort etwas finden kann. Deswegen würde sich Silvia Fechner zusammen mit allen Lehrern und Schülern der Förderschule auch über reichlich Besucher freuen, die sich dazu entschließen, am morgigen Donnerstag den Weg in die Bildungseinrichtung in der Theodor-Körner-Straße 5 zu suchen. Von 9.30 bis 11.30 Uhr ist für viel Abwechslung gesorgt.