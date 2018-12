Gammelin : Fleißige Eltern in Gammelin

Wieder hunderte Gäste bei der Schulweihnacht in der Grundschule.

von Mayk Pohle

03. Dezember 2018, 10:34 Uhr

Eltern, die ihre Kinder in die örtliche Grundschule schicken, haben durchaus so etwas wie Pflichttermine. Die Adventsfeier der Schule gehört dazu. Die Zahl der Mitstreiter ist jedes Mal so groß, dass es auffällt, wenn man nicht da ist. Grundlage für den Erfolg ist das Zusammenwirken zwischen den Lehrern und dem überaus aktiven Förderverein. Der hat zwar nur gut 40 Mitglieder aber eben mit Torsten Meinke, Guido Kebschull und Janine Holz fleißige Vorstandsmitglieder, die auch mit anpacken. So managen die Gammeliner Torsten Meinke und der Guido Kebschull seit Jahren das Geschehen am Bratwurststand. Schließlich geht es bei den Einnahmen auch darum, möglichst viel für Verein und Kinder zusammen zu bekommen. Vielfältig wird das Angebot auf der Schulweihnacht auch durch die anderen Angebote der Eltern. Schließlich betreibt jeder Klasse ihren eigenen Stand mit eigenen Ideen und geht dementsprechend ehrgeizig ans Werk.