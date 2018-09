Hagenow : Fische in die Schmaar umgesetzt

Hege und Pflege der Gewässer ist für den Anglerverein „Früh auf“ Ehrensache

Vielen Hagenowern und Gästen war die zunehmende Verlandung des Mühlenteiches im Stadtgebiet schon aufgefallen. Mit der geplanten Sanierung war die Entfernung der Ablagerungen durch Abpumpen mit einem Saugbagger verbunden. Der anfallende Schlamm wurde mit einer fliegenden Leitung zum Absetzen in den Sedimentfang am Ende der Teichstraße geleitet.

Doch was passiert in so einem Fall mit den Fischen? Während der Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme wurde der Sedimentfang abgefischt. Ziel war es, den vorhandenen Fischbestand mit drei zeitlich versetzten Abfischungen zu retten und in die Schmaar umzusetzen.

Verantwortlich waren dafür der Gewässerwart des Landesanglerverbandes Mecklenburg-Vorpommern Marco Röse und Helfer des Anglervereins „Früh auf“ Hagenow, vertreten durch den Gewässerwart Wilfried Friede sowie die Mitglieder der Gewässerkommission Viktor Klimaschka, Manfred Kempke und Manfred Lietz.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Umgesetzt wurden 380 Kilogramm Weißfisch (Plötze, Brachsen, Aland, Döbel), 12 Aale (20 – 80 Zentimeter), 108 Hechte (10 – 85 Zentimeter), 100 Kilogramm Schleie (8 – 45 Zentimeter), ein Sonnenbarsch und die ökologisch besonders wertvollen 35 Bitterlinge und 25 Gründlinge. Der Transportweg vom Sedimentfang zur Schmaar war mit 20 Metern besonders fischschonend.

Während der Sanierungsarbeiten am Mühlenteich wurde auch die Fischtreppe an der Kreuzung Poststraße gereinigt. In der Anlage fühlten sich 15 Aale sehr wohl, die eine Größe von 20 bis 85 Zentimeter hatten, was die Angler sehr positiv überraschte, da es den Aalbeständen gegenwärtig nicht so gut geht. Die Besatzmaßnahmen der letzten sieben Jahre im Rahmen der Aalaktie mit einem Wert von über 2000 Euro haben sich also gelohnt und waren nicht in den Sand gesetzt, lautete die einhellige Meinung. Das würden auch die Fänge im Bereich dieses Gewässers belegen. Allerdings wurden in der Fischtreppe ebenso 50 Bierflaschen, unzählige kleine und größere Schnapsflaschen und weiterer Wohlstandsmüll gefunden und entsorgt. Das war die negative Überraschung, auf die verzichtet werden kann.