Landkreis Ludwigslust-Parchim : Feuerwehr-Zentrale: Entschieden ist nichts

von Mayk Pohle

erstellt am 06.Nov.2017 | 20:55 Uhr

Über die Zukunft der Feuerwehrtechnischen Zentrale (kurz FTZ, wir berichteten) solle man ergebnisoffen und sachlich diskutieren, heißt es einer Pressemitteilung von der Fraktion Die Linke im Kreistag Ludwigslust-Parchim.

„Mit Verwunderung“ habe sie die Darstellung der Ergebnisse der Kreisausschusssitzung zur Zukunft der FTZ und die Stellungnahme der CDU dazu zur Kenntnis genommen. Dazu der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Bohnstedt: „Oberste Priorität hat für unsere Fraktion die Entlastung und Stärkung der ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden. Sie sind in ihrer Arbeit weitgehend zu unterstützen, von weiten Fahrtwegen sowie zeitlich zu entlasten. Eine Variante für die zukünftige Ausrichtung der FTZ muss dem Rechnung tragen. Wir begrüßen daher die Beteiligung der Wehren im Entscheidungsprozess. Das vorliegende Votum gilt es bei allen politischen Überlegungen im Hinterkopf zu behalten. Mit Verwunderung nehmen wir allerdings zur Kenntnis, wie die Ergebnisse einer nicht öffentlichen Diskussion von Seiten der CDU instrumentalisiert werden.“

Das sieht man bei der CDU völlig anders. Man habe die Öffentlichkeit unmittelbar vor der Sitzung lediglich über den umfassenden Vorschlag der größten Fraktion im Kreistag zur künftigen Ausrichtung der Zentrale informiert. Das sei von der Presse dann aufgegriffen worden. Die CDU habe sich da in keiner Weise öffentlich vorgedrängt, betonte Fraktionsvorsitzender Wolfgang Waldmüller in einem Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Linken legten hingen Wert darauf, dass an dem Abend kein Antrag der CDU behandelt wurde. Alle Fraktionen seien im Vorfeld der Kreisausschusssitzung von der Verwaltung gebeten worden, Vorschläge zur zukünftigen Ausrichtung der FTZ bis zum 16. Oktober einzureichen. Diesem Wunsch hätten die Fraktionen Umwelt/Piraten/Freie Wähler und Die Linke entsprochen. Die Zuarbeit der CDU-Fraktion habe den Mitgliedern des Kreisausschusses allerdings erst zwei Tage vor der Sitzung vorgelegen. „Unsere Fraktion hat festgehalten, dass wir einem Neubau durchaus offen gegenüber stehen“, sagt Bohnstedt. „Aber auch die den Feuerwehren zur Abstimmung vorgelegte Variante zur Ertüchtigung beider Standorte wollen wir weiter im Auge behalten.“

So gehe es zum Beispiel darum, welcher finanzielle Aufwand dem Landkreis und den Kommunen durch einen Neubau und seine Folgekosten entstehe. Zu klären sei zudem, welche Fördermöglichkeiten man erschließen könne und über welchen Zeitraum man bei einem Neubau rede. Unklar sei, wie sich die Nachnutzung der bisherigen Standorte Hagenow und Dargelütz gestalten würde und über welchen Umfang und Kostenrahmen gesprochen werde, wenn von Ertüchtigung der Standorte die Rede ist. „Die von den Feuerwehren favorisierten beiden Varianten sind die Grundlage für unsere Entscheidungsfindung“, sagt Bohnstedt. „Diese wollen wir weiterhin ergebnisoffen und mit konkreten Zahlen unterlegt diskutieren.

Das will auch die CDU, sie will sich aber klar an der von der Mehrheit der Wehrführer favorisierten Variante „Neubau an zentraler Stelle orientieren. Für die Christdemokraten ist dabei auch klar, wo der neue Standort liegen sollte. „Der Standort ist im Bereich zwischen Parchim und Ludwigslust zu suchen“, steht im Papier der CDU.

Da werden die Wehren aus dem Altkreis Hagenow aufmerksam. Sie gingen bisher immer von einem Standort nahe Fahrbinde als Mittelpunkt des Kreises aus. Ob es auch so wird, ist derzeit noch völlig unklar.