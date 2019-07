HAgenow : Festzug zum Jubiläum der Stadt

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

In einer Stiftungsurkunde wird Hagenow 1370 erstmalig als Stadt erwähnt. Somit kann die Stadt Hagenow im Jahr 2020 auf den mittlerweile 650. Jahrestag zurückblicken, heißt es von der Stadtverwaltung. Da im kommenden Jahr auch das 30. Altstadt- und Schützenfest in Hagenow gefeiert wird, hat eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe beschlossen, einen großen Festumzug in Hagenow vorzubereiten. Unternehmen, Vereine und Verbände, Einwohner sind aufgerufen, sich aktiv bei der Vorbereitung mit einzubringen.

Geplant ist ein Festumzug im Rahmen des 30. Altstadt- und Schützenfestes am Sonntag, 21. Juni 2020. Das Motto lautet „Hagenow sind wir“. Die Arbeitsgruppe kommt Anfang September zu einer ersten Beratung zusammen.