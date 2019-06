Vellahn : Festakt nach zehn Schuljahren

von Tilo Röpcke

30. Juni 2019, 20:00 Uhr

Als eine der letzten Schulen verabschiedete die Dr.-Friedrich-Chrysander-Schule in Vellahn ihre Zehntklässler. Aus den Händen von Schulleiter Torsten Booß und Klassenleiterin Ute Marmulla (r.) erhielten 21 Jungen und Mädchen das Abschlusszeugnis der Mittleren Reife. Bis in die frühen Morgenstunden wurde der Abschluss der Schulzeit im Gasthof Ahrens in Tessin gebührend gefeiert.