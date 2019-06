von Onlineredaktion pett

20. Juni 2019, 13:18 Uhr

Das Ensemble „Faltenradio“ aus Österreich wird auf Einladung des Vereins Konau 25 am 21. Juni ab 19.30 Uhr ein Konzert geben. Karten können unter Telefon 038841/61964 und per Email zukunft@kultur-konau.de vorbestellt oder in der Buchhandlung Jasker in Neuhaus erworben werden.