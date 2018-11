Boizenburg : Fahrrad am Markt gestohlen

von svz.de

30. November 2018, 08:32 Uhr

Nach dem Einkaufsbummel war das Fahrrad einfach weg. So erging es kürzlich einer Frau in Boizenburg. Die 55-jährige Geschädigte zeigte bei den Beamten des Polizeireviers Boizenburg an, dass ihr das mit einem Kettenschloss am Vorderrad gesicherte Damenfahrrad entwendet wurde. Dieses hatte sie zuvor an einer Hauswand neben einer Drogerie am Markt abgestellt.

Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 599 Euro, wie die Polizei mitteilt.