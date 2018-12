Hagenow : Europaschule lädt zum Kiezfest ein

Das traditionelle Kietzfest steht an, am kommenden Freitag wird es mit und in der Europaschule im Hagenower Kietz dann wieder eine der größeren Weihnachtsaktionen der Region geben.

von Onlineredaktion SVZ

05. Dezember 2018, 10:50 Uhr

Es geht um liebevoll gestaltete Stände, die nicht nur viele Leckereien, sondern auch Selbstgebasteltes anbieten. Der Erlös kommt dabei, ganz uneigennützig den Schulklassen zugute. Den Gästen soll es dabei an nichts fehlen. Kümmert sich doch die Mannschaft des Schülercafés um das leibliche Wohl. Für eine ganz besondere weihnachtliche Stimmung sorgt ein besinnliches Programm, das in der Sporthalle aufgeführt wird. Kreiert haben dieses die Schüler und Lehrer, die nun auch auf ein volles Haus hoffen.

Der Beginn des Festes ist sodann auf 15 Uhr festgelegt. Dann öffnet das Schülercafé seine Tore. Das Weihnachtsprogramm in der Sporthalle startet um 16 Uhr. Gut eine Stunde später ist dann mit dem weihnachtlichen Treiben auf dem gesamten Schulhof zu rechnen.