Gross Bengerstorf : Erntefest in Groß Bengerstorf

von Dieter Hirschmann

04. September 2019, 05:00 Uhr

Am kommenden Sonnabend ist Feiern in Groß Bengerstorf angesagt. Am 7. September findet nämlich das traditionelle Erntefest in der Festhalle am Zölkower Weg statt. Um 13 Uhr beginnt der große Festumzug über Klein Bengerstorf, Wiebendorf und Beckendorf. Im Anschluss sind alle Gäste zur Kaffeetafel eingeladen. Das Schweriner Blasorchester wird den Nachmittag mit Blasmusik begleiten. Auch findet das beliebte „Schweinschätzen” statt. Ab 21 Uhr ist Tanz unter der Erntekrone mit DJ Dave angesagt.