Feuerwehreinsatz : Erneut Waldbrand in Moraas

Vier Feuerwehren und 53 Einsatzkräfte am Sonntag im Einsatz.

von Robert Lehmann

20. August 2018, 20:45 Uhr

Da loderte es schon wieder: Bereits zum fünften Mal in diesem Jahr mussten die Feuerwehren der Region wegen eines Waldbrandes in Moraas ausrücken. Gestern Mittag ertönten um 12.37 Uhr die Sirenen. Die Feuerwehren aus Moraas, Strohkirchen, Kirch Jesar und Hagenow sowie die Amtswehrführung wurden alarmiert, insgesamt rückten sie mit 53 Einsatzkräften aus.

Den Brand, der sich auf rund 1000 Quadratmeter erstreckte, hatten die Feuerwehrkameraden dann nach kurzer Zeit unter Kontrolle. „Glücklicherweise waren wir schnell vor Ort“, meinte Steven Böbel, Amtswehrführer im Amt Hagenow-Land. Denn nur zehn Minuten nach Alarmierung war die Strohkirchener Feuerwehr bereits am Brandort und begann damit, das Feuer zu löschen. Die Kameraden aus Moraas hatten dagegen mit der Technik zu kämpfen. „Unser Einsatzfahrzeug ist im Moment defekt“, so Bürgermeister Dieter Quast. Warum das Waldstück in Flammen aufging, ist noch nicht klar.