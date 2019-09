Xanten/Strohkirchen : Enttäuschung für Strohkirchen

Nur 19. Platz für die Schüler nach zwei Minifehlern gestern beim Bundesausscheid der Jugendwehren in Nordrhein-Westfalen

von Mayk Pohle

09. September 2019, 05:00 Uhr

Ein sechster Platz wäre nach den Zwischenergebnissen möglich gewesen. Am Ende führten zwei wirklich kleine Fehler zu deutlichen Punktabzügen für die Strohkirchener Jugendwehr beim gestern ausgetragenen Bundesausscheid. Die Enttäuschung bei den Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren war wirklich groß. Doch schon bei der Abfahrt am Nachmittag ins 470 Kilometer entfernte Hagenow hatte sich die Stimmung bei der erfahrenen Wettkampftruppe aus dem kleinen Dorf wieder gebessert. Immerhin bleiben sie die beste Mannschaft aus Mecklenburg-Vorpommern. Das gleichfalls für den Bundesausscheid qualifizierte Team aus Dabel kam auf den 22. Platz bei 31 teilnehmenden Mannschaften.

Weil zwei Dorne im Einsatzgürtel nicht richtig saßen und ein Leinenbeutel etwas zu kurz geworfen wurde, mussten die Strohkirchener die berechtigen Hoffnungen auf eine viel bessere Platzierung begraben. So eng geht es auf der Bundesebene zu, wenn die Jugendmannschaften der Wehren gegeneinander antreten. Dabei hatte es nach dem ersten Teil, dem simulierten Löschangriff, noch sehr gut ausgesehen. Die Fehler passierten dann im zweiten Teil, dem Staffellauf über 400 Meter, bei dem auch noch vier feuerwehrtechnische Übungen absolviert werden müssen.

An der prominenten Unterstützung hatte es nicht gelegen. Kreiswehrführer Uwe Pulss war im Anschluss an die Lübtheener Dankesfeier noch in der Nacht ins nordrhein-westfälische Xanten mit Geschäftsführer Kevin Witt gestartet. Ex-Bürgermeisterin Bärbel Romanowski sowie der frühere Wehrführer Uwe Werner nebst Frau waren gleich mitgereist. Auch Steven Böbel als Amtswehrführer und Andreas Thiel, der Jugendwart des Amtes, feuerten die Strohkirchener vor Ort an. Schützenhilfe hatte es auch von der Redefiner Wehr gegeben, die ein zweites Fahrzeug zur Verfügung gestellt hatten. Die Gemeinde mit Bürgermeisterin Monique Flöter steht sowieso hinter ihren Jugendlichen.

In den letzten Wochen hatte die Mannschaft, zu der neun Wettkämpfer plus ein Ersatzmann gehören, noch einmal intensiv geprobt und geübt.

Die Strohkirchener Wehr war bereits zum vierten Mal bei einem Bundesausscheid. Beste Platzierung war vor Jahren ein sechster Platz.

Trotz des diesjährigen Rückschlags wollen die Strohkirchener bei den nächsten Wettkämpfen wieder angreifen, versicherte gestern Jugendfeuerwehrwart Andreas Dziedo noch auf der Rückreise.