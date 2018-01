Boizenburg : Ein wenig Frankreich an der Elbe

Boule-verrückte Boizenburger spielen jeden Sonnabend vor der Kirche und freuen sich über jeden Mitspieler

von SNIT

27. Januar 2018, 05:00 Uhr

Wie angewurzelt steht Klaus Klitzing da. Einzig sein Oberkörper wiegt etwas im Schwung seines Arms hin und her. Dann verlässt eine Kugel die Innenseite seiner Hand. Klitzing begutachtet die Flugbahn. Das Geschoss landet auf dem Boden und nähert sich einer kleinen Murmel. Kurz vor dem „Schweinchen“ bleibt die Kugel liegen. Freudig dreht der Werfer ab und übergibt den Platz an seinen Mitspieler Söncke Schacht. Die beiden sind zusammen mit ihren Frauen begeisterte Boule-Spieler.

Beim Verfolgen dieser Szenerie reisen wohl viele Betrachter im Gedanken in die französische Provence. Dieses Bild bietet sich jedoch regelmäßig sonnabends um 14 Uhr vor der Boizenburger Stadtkirche. Dort trifft sich die Boule-Gemeinschaft Biberon. „Wir kommen bestimmt schon seit mehr als zwei Jahren zusammen“, berichtet Schacht. Der Name Biberon ist dem Französischen entlehnt. Er heiße so etwas wie Schnuller und ist im Boule ein Fachbegriff. Es ist die Situation, wenn die geworfene Kugel direkt vor dem Schweinchen liegen bleibt.

Angefangen hat alles im Stadtpark der Elbestadt. Dort habe man drei Boulebahnen zur Verfügung gestellt bekommen, fristete jedoch auch eher ein Dasein in Abgeschiedenheit. „Irgendwann sagte ein Freund zu mir, dass es in Frankreich so üblich sei, Boule auf dem Marktplatz zu spielen“, erklärt Schacht den Schritt auf den Kirchplatz.

