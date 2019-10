Hagenow : Ein Tag für Familie und Gesundheit

Hagenow lädt am Sonntag zum Erleben, Mitmachen und Staunen in die Otto-Ibs-Halle

von Robert Lehmann

17. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Darüber geredet worden sei schon länger. Das machen wir noch mal, so der Tenor. Und jetzt sei tatsächlich alles organisiert und bereit, meint Heike Schweda: „Vor vier Jahren gab es zum letzten Mal den Hagenower Gesundheitstag. Mit dem Senioren- und Behindertenbeirat haben wir dann beschlossen ihn dieses Jahr wieder durchzuführen“, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hagenow. Veranstaltet werde dieser von der Stadt, dem Freizeithaus und dem Beirat, die sich dazu entschlossen haben, den diesjährigen Gesundheitstag um einen Themenschwerpunkt zu erweitern. „Früher haben wir alle zwei Jahre den Gesundheitstag und alle zwei Jahre den Familientag durchgeführt. Das wird für eine Stadt wie Hagenow aber auf Dauer zu viel“, so Heike Schweda. Deshalb würden die beiden Veranstaltungen nun zum Hagenower Familien- und Gesundheitstag zusammengelegt.

Am kommenden Sonntag, 20. Oktober, lädt die Gleichstellungsbeauftragte in die Hagenower Otto-Ibs-Halle. Von 13 bis 17 Uhr präsentieren sich dort mehr als 30 Aktuere, wie unter anderem Vereine, Verbände, Physio- oder Ergotherapeuten. „Gesund und wohlfühlen für die Familie, das ist unser Thema“, meint Heike Schweda. „Es wird Angebote für alle Altersgruppen geben.“ So sei unter anderem ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder geplant, aber auch eine Beratung über Patientenverfügungen.

Das Angebot beim Familien- und Gesundheitstag ist kostenlos. „Die Stadt stellt die Mittel und der Bauhof baut die Stände auf. Es soll auch ein Dank an die Bürger sein, und wir wollen ihnen gleichzeitig zeigen, was die Stadt alles bietet. Alle Akteure, die an der Veranstaltung teilnehmen kommen aus Hagenow“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Einer von ihnen sei beispielsweise das Freizeithaus „Sausewind“.

Das Team um Simone Förster organisiert unter anderem eine Veranstaltungsrallye für Familien, bei der es auch Preise geben soll. „Und wir sind für Kaffee und Kuchen zuständig“, erzählt die Leiterin der Einrichtung, die sich auch am „Kulturprogramm“ beteiligt.

Daran wird auch das Tanzstudio Hagenow und die Musikschule Fröhlich teilnehmen. Des weiteren ist eine Modenschau vom Sport Shop Vietense geplant. „Und auch an die kleineren Gäste haben wir gedacht. Für Spiel und Spaß ist gesorgt“, verspricht Heike Schweda, die den Familien- und Gesundheitstag, nicht wie die beiden Vorgängerveranstaltungen auf einen Sonnabend, sondern extra auf einen Sonntag gelegt hat. „Denn sonnabends gehen doch alle einkaufen.“ Einem Besuch in der Otto-Ibs-Halle dürfte somit nichts im Wege stehen.