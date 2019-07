Boizenburg : Ein Ohr für die Bürger haben

von svz.de

22. Juli 2019, 08:12 Uhr

Sorgen und Nöte der Bürger, auch darum will sich Boizenburgs Bürgervorsteherin Heidrun Dräger, nachdem sie von den Stadtvertretern erneut in diesem Amt gewählt wurde, kümmern. Deshalb hält sie auch bis zur nächsten Wahl wieder regelmäßig Sprechstunden ab. Auch im Juli ist dies der Fall. So lädt sie am Dienstag, 30. Juli, zu ihrer Sprechstunde ein. In der Zeit von 17 bis 18 Uhr kann jeder sich mit Fragen, Problemen oder sonstigen Anliegen an sie wenden. Die Sprechstunde findet hierbei im Zimmer 6 im Obergeschoss des städtischen Rathauses statt.