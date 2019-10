Zeetze : Ein Markt für die Geselligkeit

Zeetzer wissen es zu feiern und ziehen dabei immer an einem Strang

von snit

14. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Ein paar Zelte und Buden im Karree, Kuchen, Getränke und Würstchen: So einfach kann es sein, einen Herbstmarkt zu errichten. Natürlich fehlen da noch ein paar Aussteller und Händler. Aber auch die lassen nicht lange auf sich warten. Dementsprechend fröhlich ist auch die Zeetzerin Marlis Reinecke. Denn genau dieses Bild bietet sich ihr am Sonnabend ab 11 Uhr in ihrem Heimatdorf.

Ihr vordergründiges Ziel ist dabei allerdings nicht der Erfolg des Marktes, für dessen Organisation sie zu großen Teilen verantwortlich war und ist. Nein, da weiß Marlis Reinecke, dass sich der rasch einstellen wird. Ihr geht es mehr um ihr Dorf im Allgemeinen.

„So etwas schafft doch Geselligkeit“, ist sich die Frau sicher und blickt einmal ins Rund des Markttreibens direkt neben dem Feuerwehrhaus des Ortes. Sie erspäht viele bekannte Gesichter und kann mit jedem über dieses oder jenes reden.

Das wird noch dadurch erleichtert, da sowieso die Hälfte der Dorfbewohner bei der Organisation des Herbstmarktes involviert ist. Zeichnet doch der Förderverein der ansässigen Feuerwehr verantwortlich für die Veranstaltung. „Wir haben rund 80 Mitglieder“, rechnet Rüdiger Richter vom Verein hoch, wobei in Zeetze – grob geschätzt – rund 130 Menschen wohnen.

„Die Leute fragen uns schon immer, wann denn mal wieder was los ist“, erzählt Marlis Reinecke und nennt damit einen weiteren Grund, weshalb sie und ihre Mitstreiter in dem kleinen Ort der Gemeinde Amt Neuhaus so umtriebig unterwegs sind. Das führt sogar so weit, dass allen Beteiligten – spontan nach den Veranstaltungen, die auf ihre Kappe gehen, befragt – nicht einmal alle einfallen. „Da ist das Osterfeuer, die Seniorenweihnachtsfeier, der Herbstmarkt, der Laternenumzug und...?“, lautet die unvollständige Liste, die am Sonnabend in Zeetze schnell in einer Art Gemeinschaftsarbeit zusammengetragen wird.

„Wir feiern halt gerne“, sagt Dirk Stöckmann knapp und mit einem breiten Lächeln im Gesicht dazu. Das sei auch schon immer so gewesen. So erinnern sich noch viele an das Pfingstfest, das nach der Wende jährlich gefeiert wurde und für reichlich Stimmung bei den Zeetzern und vielen Bewohnern der Nachbarorte gesorgt hat. „Daran haben wir auch beim Schnuckenmarkt gedacht, aus dem dann schließlich der Schnuckenmarkt mal anders und jetzt der Herbstmarkt entstanden ist“, spannt Marlis Reinecke einen geschichtlichen Bogen der Festivitäten.

Schon immer habe sie dabei besonders schön gefunden, dass sich das ganze Dorf einmal trifft. „Da kamen schon Leute, die erst hierher gezogen sind und dann gesagt haben, wie gut es ist, mal alle auf einem Haufen zu sehen und kennenzulernen“, berichtet Reinecke. Und wie zum Beweis kommen noch vor dem Mittag viele ältere Damen und bringen selbstgebackenen Kuchen für den späteren Kaffee mit.

Mit diesem Hintergrund und dieser Unterstützung verwundert es auch nicht, dass die Zeetzer schon Ideen für weitere Feste im Sinn haben. Ein Maibaum setzen ist zumindest auch an diesem herbstlichen Sonnabend auf dem Markt im Gespräch.