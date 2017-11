Gunther Emmerlich in Hagenow : Ein großer Entertainer zu Besuch

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Mayk Pohle

erstellt am 06.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Gunther Emmerlich vor fast ausverkauftem Haus in der Sparkasse, von diesem Abend werden die Gäste noch länger reden. Denn sie erlebten mehr als zwei sehr kurzweilige Stunden mit einer Fülle von musikalischen Zitaten, Hinweisen, Fakten, Anekdoten. Und das aufgereiht an der Perlenschnur der Jahreszahlen. Sein Programm „Die Welt und ich - 70 Jahre Emmerlich“ überzeugte durch Vielseitigkeit und Wortwitz. Und ein Ausnahmesänger in allen Genres ist der Ostthüringer immer noch.