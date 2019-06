Zarrentin : Ein Ferientag mit den Rangern

von svz.de

30. Juni 2019, 19:49 Uhr

In den Schulferien bietet das Biosphärenreservatsamt wieder seine beliebten Rangerführungen speziell für Kinder an. Unter dem Motto „ Mit dem Ranger auf Entdeckertour “ geht es, ausgerüstet mit Fernglas, Becherlupe und Kescher, raus in die Natur. In Wiese, Wald und Wasser leben viele Tiere, die die Teilnehmer gemeinsam mit den Rangern entdecken und bestimmen können.

Die Wanderungen am Mittwoch, 10. Juli und 31. Juli beginnen um 10 Uhr an der Kirche in Zarrentin und dauert etwa drei Stunden. Kleines Picknick und Mückenspray nicht vergessen. Die Wanderung ist kostenlos, Spenden sind willkommen.