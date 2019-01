Hagenow : Ehrenamtler stellen sich vor

von svz.de

10. Januar 2019, 08:30 Uhr

Die nächste Ehrenamtsmesse für die Region Südwestmecklenburg findet am 9. März von 10 bis 16 Uhr in der Sporthalle des Ludwigsluster Gymnasiums statt. Organisiert wird sie vom DRK-Kreisverband Ludwigslust, bei dem sich auch alle Interessierten ab sofort anmelden können. Die Servicestelle Ehrenamt, Bahnhofstraße 6, ist erreichbar unter 03874/326114. Auskünfte gibt es auch per Mail an a.skuthan@drk-lwl.de.