Hagenow : Doppelbaustelle in Sicht?

In den kommenden Wochen sollen in Hagenow gleich zwei Straße saniert werden. Die gesamte Parkstraße, vom Kietz-Kreisel bis zur Kreuzung an der B 321, bekommt eine neue Fahrbahndecke. Hier liegt die Verantwortlichkeit für das Vorhaben bei der Kommune, weil es sich um eine städtische Straße handelt. Außerdem soll die Steegener Straße innerörtlich ebenfalls eine neue Decke erhalten. Hierbei handelt es sich um die K 29, eine Kreisstraße, Auftraggeber ist in diesem Fall der Landkreis Ludwigslust-Parchim.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 06.Jul.2017 | 05:00 Uhr