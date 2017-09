Internationales Workcamp : Die Welt zu Gast in Dreilützow

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Immer wenn sich der Sommer neigt ist die Welt zu Gast in Dreilützow. Junge Leute aus zehn Ländern bereiten gegenwärtig im internationalen Workcamp das in der Region sehr bekannte Lichterfest vor, zu dem am kommenden Freitag, 8. September, ab 20.17 Uhr eingeladen wird.

Nach den Worten des künstlerischen Leiters des Festes, Pierre Bosolum, sind junge Leute u.a. aus Hagenow, Wittenburg, Japan, Mexiko, Türkei, Spanien, Frankreich, Ukraine, Taiwan und Polen im Schullandheim zu Gast.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 03.Sep.2017 | 21:00 Uhr