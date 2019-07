Zarrentin : „Die kleine Meerjungfrau“ im Pahlhuus

von svz.de

31. Juli 2019, 07:44 Uhr

Das Figurentheater Winter aus Cronskamp führt am Mittwoch, den 7. August, um 15.30 Uhr das Puppenspiel „Die kleine Meerjungfrau“ im Informationszentrum Pahlhuus in Zarrentin am Schaalsee auf. Die Geschichte handelt von der kleinen Meerjungfrau, die schon lange davon träumt, die Welt über dem Meeresspiegel kennenzulernen. Als es endlich soweit ist, findet sie alles viel schöner, als sie es sich je vorgestellt hatte. Sie mag die Menschen, und am liebsten mag sie den Prinzen, so sehr, dass sie ihn vor dem Ertrinken rettet. Dessen Liebe gilt jedoch einem Menschenmädchen.

Das Theaterstück dauert etwa 55 Minuten und ist für Kinder ab 4 Jahre geeignet. Die Karten sollten beim Veranstalter des Theaters im Pahlhuus (TiP), dem Förderverein Biosphäre Schaalsee, unter Telefon 038851/32136 oder E-Mail foerderverein@biosphaere-schaalsee.de vorbestellt werden. Gruppen ab zehn Personen erhalten die Karten für 3,50 Euro pro Person.