Rückgliederung Neuhaus : Deutliche Botschaften an MV

Landkreis Lüneburg forderte Verein „Brücken bauen“ auf, Banner zu entfernen. Niedersachsen hält derweil Forderung aufrecht

von Robert Lehmann

07. Juli 2018, 05:00 Uhr

Es sind eindeutige Nachrichten, die während der Feier zum 25. Jubiläum der Rückgliederung des Amtes Neuhaus nach Niedersachsen an Zäunen und Häusern rund um die Kirche hingen. Eine der harmloseren lautete noch: „25 Jahre warten auf die Brücke sind genug!!!“ Deutlicher waren zwei andere Banner: „M-V gebt uns unser Geld“ oder „Keine weiteren Unterschlagungen durch M-V“. Klare Botschaften, die eigentlich nicht hätten gelesen werden sollen - nach Meinung des Landkreises Lüneburg.

„Wir wurden von Mitarbeitern der Landkreis-Verwaltung aufgefordert, die Plakate abzunehmen“, hieß es vom Vorstand des Fördervereins „Brücken bauen“, der für sie verantwortlich war. Der Landkreis hätte wohl keine Gäste aus dem Nachbarland verprellen wollen. „Und wir wollten keinen Streit vom Zaun brechen, darum haben wir sie zwischenzeitlich entfernt.“ Später allerdings wieder angebracht.

Hochrangige Gäste aus dem Nachbarland waren ohnehin nicht angereist. „Wir sind sehr enttäuscht, dass keiner aus Mecklenburg-Vorpommern gekommen ist“, meint der Verein dazu. Die Frage sei nun, warum es Vertreter aus dem Nachbarland nicht für nötig erachteten, nach Neuhaus zu kommen. Seien sie nicht eingeladen gewesen, war es mangelndes Interesse oder wollten sie einem möglichen Konflikt mit den Brücken-Freunden aus dem Weg gehen?

Fest steht, dass das Land Niedersachsen Kontakt zum Nachbarn aufgenommen hat. Hintergrund ist ein Gutachten von Juraprofessor Bernd Hartmann, welches besagt, dass Niedersachsen mehrere Millionen Euro aus den Solidarpakten I und II zustehen, die für die Einwohner des Amtes Neuhaus nach Schwerin und nicht nach Hannover geflossen sind. So könnten mehr als 25 Millionen Euro eingeklagt werden.

Juristisch durchexerzieren möchte die Landesregierung den Fall aber nicht. Sie bot Schwerin an, ihn für eine Zahlung von 10 Millionen Euro zu vergessen. „Wir halten am Angebot des Landes fest“, bestätigte Umweltminister Olaf Lies, während seiner Sommertour, die ihn gestern ins Amt Neuhaus führte.

Bezahlt Schwerin tatsächlich, wäre die Brücke bei Darchau über die Elbe nach Meinung von Berni Wiemann, Kreistagsabgeordneter in Lüneburg, ausfinanziert. Nicht verwunderlich also, dass der Förderverein mit diesem Rückenwind lautstark, öffentlich und provozierend Stellung bezieht. Denn „lieb und nett“ hat in den vergangen Jahren nicht geholfen.