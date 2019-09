Neuhaus : Derbyzeit beim TV Neuhaus

von SNIT

21. September 2019, 05:00 Uhr

Dortmund gegen Schalke oder Bremen gegen den Hamburger SV: Derbys versprechen im Fußballe einfach immer ein besonderes Flair. Niemand will gegen den Erzrivalen verlieren und dieser Ehrgeiz überträgt sich auch auf die Anhänger der jeweiligen Mannschaften. Doch um dieses Gefühl zu erleben, muss nicht immer der Weg in die großen Stadien der Bundesligavereine gesucht werden. Auch in den kleinsten Ligen gibt es solche spielerischen Auseinandersetzungen. So ist es am morgigen Sonntag auch in der 1. Kreisklasse Heide-Wendland Nord in Neuhaus der Fall. Kommt es hier doch zum Derby zwischen der 1. Männermannschaft des TV Neuhaus und dem Dahlenburger SK. Um 15 Uhr erfolgt hierbei der Anpfiff der Partie auf dem Sportplatz an der Rosiener Straße in Neuhaus, wobei keine der beiden Mannschaften den Platz als Verlierer verlassen möchte.