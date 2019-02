Jessenitz : Der Rückhalt für die Wehr

von svz.de

25. Februar 2019, 09:16 Uhr

Die Überraschung ist wahrlich gelungen, die der Feuerwehrverein Jessenitz-Gößlow auf seiner kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung für die 16 aktiven Kameraden der Jessenitzer Wehr bereithielt. Einen voll bestückten Werkzeugkoffer hat es gegeben. „Die Kameraden äußerten schon lange den Wunsch danach und wir haben die Mittel dann schnell bereitstellen können, um diesen auch zu erfüllen“, erzählt Rey Rassmus.

Der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins ist zudem stolz darauf, dass die bisher 50 Mitglieder langsam, aber stetig Zuwachs bekommen.

Schließlich ist die Vereinigung weit mehr als bloße Liebhaberei zu den Blauröcken. „Im letzten Jahr haben wir die Kameraden materiell mit einem Schraubstock und einem Kettensägenschärfgerät unterstützt und jetzt ist die Anschaffung eines Waldbrandsets in den letzten Zügen“, berichtet Rassmus weiter. Alles in allem Investitionen von mehr als 2000 Euro. Hätte die Wehr dafür nicht den Förderverein, müssten Anträge bei der Stadt Lübtheen gestellt werden, in deren Zuständigkeit die Feuerwehr in Jessenitz fällt. „Das würde dann mitunter länger dauern“, ist sich Rassmus sicher. Gerade mit dem Waldbrandset, das durch bessere und leichtere Tragbarkeit ein schnelleres Vorrücken in solchen Situationen ermöglicht, sei doch aber ein wenig Eile geboten gewesen. Befindet sich Jessenitz doch auch in dem Gebiet um den ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen, der im letzten Jahr durch einen Brand für reichlich Schlagzeilen sorgte.

Aber auch anderweitig zahlt sich das Engagement der Mitglieder für die Wehr aus. „Natürlich unterstützen wir die Kameraden bei der alltäglichen Instandhaltung des Gerätehauses“, gibt Rassmus nur ein Beispiel.

Zudem bringe sich der Verein, der mittlerweile der einzige im Ort ist, auch für das Gemeinwesen ein. Skat- und Knobelabende sind immer schnell ausgebucht. Und auch das Straßenfest und das Grillen, das jeweils alle zwei Jahre mit der Beteiligung des Vereins vollzogen wird, ist sehr beliebt. All dies ginge natürlich nur dank der finanziellen Unterstützung zahlreicher Betriebe aus der Region, die den Etat des Vereins, der sich sonst aus Mitgliederbeiträgen zusammensetzt, etwas aufstocken.