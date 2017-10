Hagenow : Der Kreislauf des Lernens

vergrößern 1 von 1 Foto: Worch 1 von 1

von Jacqueline Worch

erstellt am 10.Okt.2017 | 05:00 Uhr

Als Gabriele Kirchner und eine damalige Schülerin der Heincke Schule in Hagenow zum ersten Mal aufeinander treffen, sind beide nervös und aufgeregt. Die 53-Jährige möchte eine Lernpatenschaft für die damalige Achtklässlerin übernehmen, sie in den Fächern unterstützen, in denen sie Probleme hat. Die Kommunikation gestaltet sich schwierig, doch mit einer Mischung aus Deutsch und Englisch können sich Lernpatin und Lernende verständigen. Was damals niemand ahnt ist, dass sich aus dieser Lernpatenschaft eine langjährige und enge Freundschaft entwickeln wird.

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Dienstag.