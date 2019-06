Zarrentin : Der Froschkönig kommt

von svz.de

30. Juni 2019, 19:49 Uhr

Das Dorftheater Siemitz führt am Mittwoch, 3. Juli um 15.30 Uhr das Puppenspiel „Der Froschkönig“ im Informationszentrum Pahlhuus in Zarrentin am Schaalsee auf. In dem Stück erzählt ein Clown sein Lieblingsmärchen. Und weil`s mit Musik noch viel schöner ist, packt er sein Saxophon aus. Doch seltsam, das Instrument gibt nur jämmerliche Töne von sich. Da will einer wohl unbedingt mitspielen: ein Frosch.

Karten unter 038851/32136 oder foerderverein@biosphaere-schaalsee.de vorbestellen.