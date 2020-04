Millioneninvestionen beim Trinkwasser : Der Bohrturm in Boizenburg

Versorgungsbetriebe/Elbe bauen neuen Brunnen für Boizenburg und investieren 8,5 Millionen Euro in ihren Wasserbereich

von snit

22. April 2020, 05:00 Uhr

Die Versorgungsbetriebe/Elbe GmbH investiert in eine Lebensader, ohne die unser Alltag nicht funktionieren würde. Das kommunale Unternehmen verbaut im Verlauf von vier Jahren rund 8,5 Millionen Euro, um auch in Zukunft rund 30 000 Menschen aus den Regionen Lauenburg und Boizenburg in dem nächsten halben Jahrhundert zuverlässig mit Trinkwasser beliefern zu können. „Damit unser Wasser klar und geruchsfrei sowie gesund aus den Hähnen links und rechts des Elbe-Lübeck-Kanals fließt, stellen wir diesen Teil unseres Versorgungsbereiches komplett auf neue Füße“, umschreibt der Geschäftsführer Joachim Schöttler die Erneuerung des Trinkwassernetzes und seiner Anlagen aus den 1970er-Jahren.

Die „Düstere Garre“, unweit des Wasserwerkes in Boizenburg, bietet einen ersten Blick auf das umfangreiche Projekt. Hier steht ein um die 15 Meter hoher Bohrturm. Der Bohrer, den Fachleute der Firma Nord Bohr- und Brunnenbau (NBB) aus Hamburg, durch ein Führungsrohr Stück für Stück in die Erde treiben, hat einen Durchmesser von 970 Millimetern. 145 Meter ist die gewollte Tiefe. Es folgen, wie der technische Leiter der Versorger Christian Meyer erklärt, Kontrollmessungen sowie die Filterstrecke und der zugehörige Ringraum und der Leistungspumpversuch: Hierbei sind übrigens vier Stunden lang mit jeweils 180 Kubikmetern pro Stunde als maximale Förderstufe geplant.

Das geförderte Wasser kommt mit Genehmigung der Unteren Wasserbehörde in die nahegelegene Boize und wird vor und nach dem Pumpversuch umfangreichen Laboranalysen unterzogen. „So garantieren wir, dass das Wasser aus diesem Brunnen für die spätere Aufbereitung zu Trinkwasser geeignet ist“, sagt Christian Meyer.

Der eigentliche Brunnenbau ist damit abgeschlossen, nun braucht es noch den Anschluss der Rohwasserleitung zum Wasserwerk, den sogenannten Brunnenkopf und die Unterwassermotorpumpe. Parallel dazu werden die Stromversorgungskabel und die Steuerleitung angeschlossen. Die Inbetriebnahme des Brunnens soll Ende Mai erfolgen. „Gleich im Anschluss starten wir mit dem Bau eines zweiten, annähernd baugleichen Brunnens, der Ende August betriebsbereit sein soll“, kündigt Joachim Schöttler an. Wie er erklärt, konnte sich die Wasserversorgung für Boizenburg bisher immer auf vier Brunnen stützen. Aktuell würden drei genutzt, von denen zwei bereits stark in der Förderleistung nachgelassen hätten. So begründen sich die beiden neuen Brunnen.

Das geförderte Grundwasser muss nicht aufwändig aufbereitet werden. Belüften und Filtern reichen hier aus. „Dabei entfernen wir Eisen und Mangan“, sagt Joachim Schöttler.

Die Brunnen sind nur ein Teil der Investitionen zur Revitalisierung der Wasserversorgung. Erforderlich sind diese hüben wie drüben, da die Anlagen inzwischen mehr als 40 Jahre alt sind. Schon im vergangenen Jahr erfolgte in Lauenburg der Bau eines neuen Brunnens und die Erneuerung des gesamten Rohwasserleitungssystems. Gegenwärtig geht es dort um die Sanierung des Hochbehälters.

Boizenburg hat dies neben den beiden neuen Brunnen noch vor sich. In diesem Jahr soll ein großer Boize-Düker entstehen. Die Bauarbeiten für einen neuen Reinwasserbehälter sowie die Erneuerung der Transportleitung zwischen Wasserwerk und Reinwasserbehälter beginnen im nächsten Jahr. 2022 oder 2023 wird voraussichtlich noch ein dritter Brunnen als Ersatz für einen der alten Brunnen gebaut.

„Das Bauen erfolgt bei laufender Versorgung und hat für unsere Kunden keinerlei Auswirkungen“, versichert der Geschäftsführer und erklärt ebenso, dass keine exorbitanten Preiserhöhungen für das Trinkwasser zu befürchten seien. Um die genannten Investitionen finanzieren zu können, werde der Wasserpreis moderat steigen. „Derzeit liegt dieser“, so Joachim Schöttler, „bei 1,39 Euro pro Kubikmeter und einem Grundpreis von 74,22 Euro im Jahr.“ Ein Vier-Personen-Haushalt verbraucht im Jahr rund 200 m³ und hat damit jährliche Kosten von etwa 350 €/Jahr. „Bei einer Anhebung des Verbrauchspreises von 1,39 €/m³ auf zum Beispiel 1,49 €/m³ ergibt sich eine Kostensteigerung um 20 €/Jahr“, schildert der Geschäftsführer.