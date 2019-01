von svz.de

10. Januar 2019, 08:30 Uhr

Zweimal im Monat, jeweils am 1. und 3. Montag, organisiert der DRK-Ortsverein Boizenburg eine Fahrt zum Bad nach Bad Bevensen. 12 Uhr ist jeweils Abfahrt am ZOB, wobei alle Haltestellen angefahren werden. So soll es auch am 21. Januar sein. Interessenten für diesen Badespaß können sich unter Tel.: 038847/33891 anmelden.