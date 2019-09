Dellien : Dellien rettet die Welt

Erntefest im Zeichen des Umweltschutzes

von Robert Lehmann

16. September 2019, 05:00 Uhr



Wenn alle so engagiert ihre Klimaziele verfolgen würden wie die Macher des Delliener Erntefestes, bräuchten wir uns um die Zukunft keine Sorgen zu machen. Energisch voran die Klimaaktivisten der Familie Haubold-Fischer, die mit der Queen Mary III in See stechen und einfach alles retten. Die üppige Jahresernte wird zu Silber und Gold gesponnen, Bienen geschützt, Glyphosat verboten und einen grünen Daumen haben alle. Wegweisend ist das inklusive Mobilitätskonzept: Wer ohne eigenen Wagen da ist, kann beim „1. Delliener Mitfahrwagen“ aufspringen und so durch jubelnde Zuschauerreihen fahren.