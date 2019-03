Hagenow : Chor lädt zum Frühlingssingen

von svz.de

01. März 2019, 09:44 Uhr

Die Sängervereinigung „Klingendes Posthorn“ Hagenow

lädt wieder zum „Offenen Frühlingssingen“ ein. Musikinteressierte, die dabei sein wollen, sollten sich am Sonntag, dem 24. März um 15 Uhr, im Gemeinderaum der katholischen Kirche in Hagenow in der Bahnhofstraße 35 einfinden. Dirigent und Moderator ist Mario Spiekermann. Kaffee und Kuchen werden gegen geringes Entgelt angeboten. Die Veranstalter freuen uns auf viele Teilnehmer.