Camin : Caminer feiern am Wochenende

von Dieter Hirschmann

02. August 2019, 05:00 Uhr

Die Vorbereitungen laufen und die Spannung steigt. Am Wochenende steht in Camin die Feier zum 825. Jubiläum das Ortes an. Das Festkommitee und zahlreiche Helfer haben lange an der Vorbereitung des Wochenendes gearbeitet. Am Sonnabend, 3. August, beginnt das bunte Treiben um 9 Uhr in Camin mit einem Volleyballturnier. Um 14 Uhr soll nach Informationen der Organisatoren der Jubiläumsstein enthüllt werden. Anschließend ist Kaffee und Kuchen vorbereitet. Am Abend, um 20 Uhr, beginnt der Tanz mit der Gruppe „Visual Sound“. Auf der Festwiese sind außerdem Spiele, eine Hüpfburg, eine Bastelstube mit Kinderschminken und Ponyreiten vorbereitet. Der Sonntag, 4. August, beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Anschließend Frühschoppen.