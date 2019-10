Volzrade : Café im Gutshaus öffnet

Kleine Feier am Sonnabend um 15 Uhr in Volzrade geplant

von Onlineredaktion pett

24. Oktober 2019, 12:00 Uhr

Die Umbauarbeiten im Gutshaus Volzrade machen Fortschritte. Miteigentümern Elisabeth Neufeld-Piccianis wird am kommenden Sonnabend um 15 Uhr ihr kleines Café im Gutshaus eröffnen. „Ich backe regional, saisonal und immer mit viel Liebe“, bekannte die engagierte Bauherrin in der Einladung. Das Café soll künftig an den Wochenenden von 14 bis 18 Uhr geöffnet und sonst buchbar für andere Feierlichkeiten sein.

Die Eröffnung am Sonnabend ist aber nur ein erster Schritt, dem Café soll in Kürze ein Begegnungszentrum folgen. Dieses Projekt wird nicht nur von der Stadt Lübtheen für ihren Ortsteil Volzrade unterstützt. Schon jetzt ist das Gutshaus Schauplatz für Dorffeste und andere Feierlichkeiten. Das gilt auch und ganz besonders für die anstehende Adventszeit.