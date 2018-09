Hagenow : Bunte Feste locken in die Region

In Zühr und Bahlen wurde die Ernte gefeiert

von Tilo Röpcke

10. September 2018, 12:00 Uhr

Christel und Manfred Haus haben es sich gemeinsam mit ihrem Enkel Hendrik vor ihrem Anwesen zwischen Albertinenhof und Zühr so richtig gemütlich gemacht. Sie wollten auf keinen Fall die Vorbeifahrt des mittlerweile 25. Ernteumzuges ihres Heimatdorfes verpassen. „Bis vor zwei Jahren saßen wir beide noch selbst auf einem der geschmückten Erntewagen“, berichtet Christel Haus. Doch aufgrund des Gesundheitszustandes sei es wohl besser, das emsige Geschehen im bequemen Gartenstuhl zu beobachten.

Dabei erinnern sich Christel und Manfred Haus noch sehr gerne und völlig frei von Wehmut an das alljährliche Schmücken ihres Erntewagens und vor allem das Binden der Erntekrone für ihr Dorf Zühr. „In meinem Archiv lagern unzählige Bilder und Videos der vergangenen Erntefeste, die ich zu einer eher privaten Chronik unserer Erntefeste zusammengefasst habe “, freut sich die Hobbyfotografin Christel Haus, während die Erntefahrzeuge ihr Haus zum zweiten Mal passieren und von ihrem Enkel Hendrik mit Getränken versorgt werden.

Nur wenige Kilometer weiter warten indes Maik Mahnke und Beate Joachim im großen Festzelt auf das Eintreffen des Umzuges. Die beiden Mitorganisatoren des Jubiläumsfestes und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Zühr freuten sich am vergangenen Sonnabend direkt vor dem Herrenhaus auf dem Schlossplatz auf die ersten Besucher ihres Erntefestes. „Nicht nur die Frauen unserer Wehr, sondern des gesamten Dorfes sorgen in jedem Jahr für eine prall gefüllte Kaffeetafel“, zeigte sich Beate Joachim dankbar für die großzügige Unterstützung.

Während in Zühr die ersten Besucher die Kaffeetafel belagerten, formierte sich im knapp zwanzig Kilometer entfernten Bahlen gerade erst der Ernteumzug des Stadtteiles der Elbestadt Boizenburg. Hier zeigt sich von jeher der Dorfclub für das Erntefest ihres Ortes verantwortlich. Der feierliche Einmarsch seiner Mitglieder mit der Erntekrone wurde mit kräftiger Stimme durch das „Mecklenburglied“ begleitet. Auch Boizenburgs Bürgermeister Harald Jäschke ließ es sich am Sonnabend nicht nehmen, in vorderster Front seinen musikalischen Beitrag zu leisten. „Ich bin heute als Ehrengast bezeichnet und begrüßt worden. Ich fühle mich hier zu Hause und dann ist man kein Ehrengast, sondern einer von vielen und mittendrin im Geschehen“, freute sich das Stadtoberhaupt über die herzliche und ausgesprochen freundliche Begrüßung im Festzelt in Bahlen.

Wenn es jedoch nach den ehrgeizigen Plänen des Dorfclubs gehen würde, dann stünde an der Stelle eines Festzeltes schon lange ihr so sehr herbeigesehntes Dorfgemeinschaftshaus. „Wir haben in diesem Jahr Mittel im Stadthaushalt eingestellt, um eine Bebauungsplanung auf den Weg zu bringen. Ich denke, dass wir diesbezüglich im kommenden Haushaltsjahr 2019 ein Stück weiter sind und ab diesem Zeitpunkt die hierfür notwendige Finanzierung sichern können“, stellte Harald Jäschke unter dem lautstarken Jubel nicht nur des Dorfclubs für die nahe Zukunft in Aussicht.

„Aber auch ohne unser Dorfgemeinschaftshaus wissen wir Bahlener kräftig zu feiern“, machten die Mitorganisatoren Jutta Meyer und Ilona Träger vom ortsansässigen Dorfclub im Gespräch mit der SVZ unmissverständlich klar.