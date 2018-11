Weihnachtsbeleuchtung : Boizenburg wartet noch auf die Erleuchtung

von snit

28. November 2018, 07:14 Uhr

Von Hagenow bis Gadebusch und von Lübz bis nach Neu Kaliß, überall im Landkreis hat sich die Ortsbeleuchtung von einem Tag auf den anderen der Vorweihnachtszeit angepasst. Statt schnödem LED-Licht strahlen nun Sterne, Glocken und Herzen auf die Wege der Kommunen. Auch Boizenburg hat sich diesbezüglich direkt nach dem Totensonntag herausgeputzt. Noch müssen die Bewohner der Elbestadt allerdings etwas warten, bis auch sie über die Beleuchtung ins romantische Staunen verfallen können. Denn in Boizenburg wird die Festbeleuchtung in der Altstadt und am großen Weihnachtsbaum auf dem Markt erst mit dem Einläuten des Advents am Sonnabend eingeschaltet. Der Glockenschlag der Stadtkirche gibt hierfür das Signal.