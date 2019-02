Boizenburg: Waldmaschine durch Feuer vernichtet

von svz.de

06. Februar 2019, 18:22 Uhr

In einem Waldstück bei Kogel ist am Mittwochnachmittag eine Holzvollerntemaschine in Brand geraten. Die Forstmaschine wurde durch das Feuer zerstört, der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 800.000 Euro geschätzt. Der Maschinenfahrer hatte nach Ausbruch des Brandes vergeblich versucht, das Feuer zu löschen. Er blieb unverletzt. Erst die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand bekämpfen. Die Brandursache ist noch unklar, eine technische Ursache wird nicht ausgeschlossen.