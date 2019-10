Boizenburg: Polizei ermittelt gegen Ladendiebe wegen räuberischen Diebstahls

von svz.de

30. Oktober 2019, 13:12 Uhr

Nach einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Boizenburg ermittelt die Polizei jetzt gegen zwei Beschuldigte wegen räuberischen Diebstahls. Die 25 und 27 Jahre alten Verdächtigen sollen am frühen Dienstagabend versucht haben, mehrere Getränkedosen aus einem Supermarkt zu entwenden. Als sie daraufhin von einem Ladendetektiv angesprochen wurden, soll einer der beiden Tatverdächtigen den Ladendetektiv ins Gesicht geschlagen haben. Die hinzugezogene Polizei fand im Rucksack einer der beides Beschuldigten einen Schlagstock, der dem Waffengesetz unterliegt und durch die Polizei sichergestellt wurde.