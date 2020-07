Boizenburg: Lkw-Anhänger gestohlen

von svz.de

29. Juli 2020, 10:27 Uhr

Nach dem Diebstahl eines Lkw-Sattelauflieger in Boizenburg bittet die Kriminalpolizei um Hinweise zu dieser Tat. Der Vorfall ereignete sich vermutlich in den Abendstunden des 18. Juli in der Gülzer Straße. Unbekannte hatten den vor einer Firma abgestellten Anhänger offensichtlich an eine mitgebrachte Zugmaschine angekoppelt und waren dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Nach bisherigen Informationen befand sich keine Fracht in dem rund 30.000 Euro teuren Kühlauflieger. Der Verlust des Fahrzeugs wurde erst am 23. Juli bemerkt, worauf es zur Anzeige bei der Polizei kam.

Die Kriminalpolizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des weiß lackierten Kühlaufliegers.